China vira foco de minicúpula do clima em NY por novo plano para reduzir emissões

O compromisso da China de reduzir as emissões de gases do efeito estufa até 2035 está no centro das conversas sobre o clima esta semana em Nova York, em contraste com o atraso da Europa e o abandono dos Estados Unidos. O secretário-geral da ONU, António Guterres, convocou uma minicúpula climática para a quarta-feira (24) que ocorrerá em paralelo à Assembleia Geral anual das Nações Unidas em Nova York.

Durante essa reunião, espera-se que Pequim apresente suas "Contribuições Determinadas a Nível Nacional" atualizadas, o plano no qual traça suas metas climáticas. Estas devem estar prontas antes da principal reunião climática do ano, a COP30 em Belém, no Brasil, em novembro. Embora a China represente quase 30% das emissões globais anuais de gases do efeito estufa, o gigante asiático tem-se posicionado cada vez mais como um impulsor nos diálogos climáticos internacionais e como uma superpotência em tecnologia verde. Respalda também o processo da ONU sob os termos do Acordo de Paris, apesar da saída, pela segunda vez, de seu principal adversário geopolítico, os Estados Unidos.

"A China é um parceiro muito estável", disse à AFP a economista brasileira Ana Toni, diretora-executiva da COP30. "Esperamos que a China continue no caminho correto [...] e que outros atores façam o mesmo." Espera-se que o primeiro-ministro chinês Li Qiang seja um dos oradores na minicúpula e apresente o novo plano. O que a China definir como objetivo de redução de emissões para 2035 poderia determinar o sucesso ou o fracasso da meta do Acordo de Paris para limitar o aquecimento "muito abaixo" dos 2°C desde a era pré-industrial e, de preferência, para 1,5°C, um objetivo que Guterres disse à AFP na semana passada que poderia estar em risco de "colapsar".

Segundo Pequim, seu plano para 2035 vai abranger, pela primeira vez, todos os setores econômicos e os gases de efeito estufa. De acordo com seu último plano, anunciado em 2021, a China disse que buscaria alcançar o pico de emissões de dióxido de carbono antes de 2030 e conseguir a neutralidade de carbono até 2060. A União Europeia, em contrapartida, não conseguiu adotar um plano unificado antes da Assembleia Geral da ONU, optando por uma declaração de intenções não vinculante.