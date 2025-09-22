Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China anuncia campanha contra conteúdos 'maliciosos' nas redes sociais

Autor AFP
AFP
Tipo Notícia

A Administração do Ciberespaço da China (CAC), principal agência reguladora da internet no país asiático, anunciou nesta segunda-feira uma campanha de dois meses nas redes sociais para combater a "incitação maliciosa ao conflito" e as "visões negativas da vida, como o cansaço do mundo".

As autoridades comunistas chinesas já obrigam as redes sociais a seguir, com equipes de moderação e censura, um controle rigoroso dos conteúdos que consideram subversivos, vulgares ou pornográficos.

A nova campanha de dois meses, que não teve a data de início divulgada, terá como objetivo "regulamentar a incitação maliciosa ao conflito e a promoção da violência e das correntes perversas", segundo um comunicado da CAC.

Outros temas abordados pela campanha incluem a divulgação de "rumores" sobre a economia, as finanças, o bem-estar social e as políticas públicas.

Também buscará evitar a promoção de "visões negativas da vida, como o cansaço do mundo", segundo o comunicado. 

O anúncio da CAC acontece após as sanções impostas neste mês a três plataformas digitais populares, acusadas de negligência em suas obrigações na gestão de conteúdos. 

No sábado, a agência reguladora anunciou que aplicaria "medidas disciplinares e punitivas" à plataforma Weibo (similar ao X) e à plataforma de vídeos curtos Kuaishou, acusadas de promover notícias sobre celebridades e conteúdos "indesejáveis". 

Medidas similares foram anunciadas na semana anterior contra o Xiaohongshu, uma rede social equivalente ao Instagram, conhecida em inglês como Rednote.

As autoridades não revelaram detalhes sobre as medidas tomadas contra as três plataformas.

