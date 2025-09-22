Casa de leilões em Paris revela quadro "desconhecido" de Picasso

Pintada a óleo, obra retrata a artista francesa Dora Maar e ficou 80 anos sem ser vista. Preço inicial foi estipulado em R$ 46 milhões.Uma pintura até então desconhecida de Pablo Picasso foi revelada nesta quinta-feira (18/07) após ser colocada à venda em uma casa de leilões em Paris, com preço inicial estipulado em 8 milhões de euros (R$ 42 milhões). Intitulada "Busto de uma mulher com chapéu florido", a obra retrata Dora Maar, fotógrafa, pintora e poeta francesa que foi uma das companheiras do pintor e sua musa mais conhecida. Pintada a óleo, a obra colorida mede 80 por 60 centímetros, foi concluída por Picasso em julho de 1943 e adquirida em agosto de 1944 por um colecionador francês, avô dos atuais proprietários, segundo o leiloeiro Christophe Lucien, da casa de leilões parisiense Drouot. Os vendedores estão se desfazendo da pintura como parte de um acordo de herança, disse Lucien. Obra "desconhecida" Agnes Sevestre-Barbe, especialista em Picasso presente na revelação da obra, afirmou que ela era "desconhecida pelo público e nunca foi exibida, exceto no estúdio do mestre espanhol em Paris". Ela acrescentou que a obra é "bastante excepcional e marca um momento importante na história da arte e na de Picasso". Segundo o jornal britânico The Guardian, a obra aparece em uma fotografia em preto e branco tirada pouco antes de sua venda. O retrato mostra Maar com um rosto melancólico, porém harmonioso, usando um chapéu florido e colorido. Ela inspirou cerca de 60 quadros de Picasso e colaborou em sua obra-prima "Guernica", registrando fotografias que serviram de base para o artista desenvolver a tela. Outras obras cubistas famosas inspiradas por Maar incluem "Retrato de Dora Maar" e "Busto de uma Mulher". Os dois artistas viveram um relacionamento tumultuado que acabou após nove anos. Obras de Picasso como indicador de arte As vendas de obras de Pablo Picasso são usadas como indicador principal para o mercado de arte como um todo, que tem caído nos últimos anos. Em 2024, vendas de trabalhos de Picasso totalizaram 223 milhões de dólares (R$ 1,1 bilhão), cerca de um terço dos 597 milhões de dólares (R$ 3,1 bilhões) do ano anterior, segundo dados da consultoria Artprice. A obra de Picasso "Homme assis", uma pintura de um mosqueteiro sentado de 1969, foi vendida por 15,1 milhões de dólares (R$ 79 milhões) na casa de leilões Sotheby's, em Nova York, em 13 de maio. O recorde de venda de uma obra de Picasso é da versão O de "As Mulheres de Argel", pintura a óleo de 1955, vendida por 179,4 milhões de dólares (R$ 945 milhões), em 2015. gq (AFP, OTS)