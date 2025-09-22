Autoridade Palestina diz que reconhecimento de Estado pela França é uma decisão "histórica e valente"

O Ministério das Relações Exteriores da Autoridade Palestina expressou que "acolhe com satisfação o reconhecimento do Estado da Palestina por parte da república amiga da França".

A Autoridade Palestina celebrou nesta segunda-feira (22) o reconhecimento formal do Estado da Palestina pela França, anunciado pelo presidente francês Emmanuel Macron na ONU, e afirmou que se trata de uma decisão "histórica e corajosa".

A chancelaria da Autoridade Palestina, que exerce uma administração limitada da Cisjordânia ocupada, afirmou que se trata de "uma decisão histórica e corajosa que é coerente com o direito internacional e as resoluções da ONU e apoia os esforços em curso para alcançar a paz e implementar a solução de dois Estados".

"Hoje a França reconhece o Estado da Palestina", "pela paz entre o povo israelense e o povo palestino", declarou nesta segunda-feira o presidente francês, Emmanuel Macron, nas Nações Unidas, assegurando que continuaria a luta "existencial contra o antissemitismo".

"Chegou o momento da paz", afirmou o mandatário na sede da ONU em Nova York durante uma conferência sobre a "solução de dois Estados", dizendo ser assim "fiel ao compromisso histórico" da França "no Oriente Médio".

"Recai sobre nós uma responsabilidade histórica. Devemos fazer todo o possível para preservar a própria possibilidade de uma solução de dois Estados, Israel e Palestina, vivendo lado a lado em paz e segurança", acrescentou.