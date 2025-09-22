Argentina espera ajuda dos EUA para estabilizar o peso antes de legislativas nacionais

O presidente argentino, Javier Milei, espera obter um socorro financeiro do Tesouro dos Estados Unidos, que lhe manifestou apoio nesta segunda-feira (22) para acalmar as turbulências cambiárias e tirá-lo da crise política a um mês das cruciais eleições legislativas nacionais. O ultraliberal vive o pior momento de sua Presidência, após a derrota sofrida por ampla margem nas legislativas provinciais em Buenos Aires e ver seu índice de aprovação cair. Milei conta com o presidente americano, Donald Trump, seu aliado, para pelo menos tentar manter a economia à tona através de empréstimos para encher o caixa de dólares e evitar uma desvalorização maior do peso.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que seu país "está pronto para fazer tudo o necessário" para ajudar a Argentina. Bessent detalhou, pela rede X, que as opções de ajuda "podem incluir, mas não se limitam a, linhas de intercâmbio, compras diretas de divisas e aquisições de dívida governamental denominada em dólares americanos". A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, elogiou o apoio de Bessent "na promoção de políticas sólidas de estabilização e crescimento em benefício do povo argentino". Milei viajará aos Estados Unidos, onde tem previsto um encontro bilateral com Donald Trump na terça-feira. Espera-se que após a reunião, no âmbito da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, seja emitido um anúncio neste sentido.

Milei agradeceu a Trump e Bessent pelo "apoio incondicional ao povo argentino". "Nós, que defendemos as ideias da liberdade, devemos trabalhar juntos", afirmou no X. Em relação ao montante de um eventual empréstimo, o chanceler argentino, Gerardo Werthein, disse à Radio Mitre que "tem havido muitas especulações, tem-se falado de 30 bilhões de dólares [aproximadamente R$ 160 bilhões] e isso é absolutamente errado (...) É verdade que estamos trabalhando, mas em uma cifra mais exígua".

Em abril, a Argentina assinou um acordo com o FMI de 20 bilhões de dólares (cerca de R$ 113 bilhões, na cotação da época). O país é o maior devedor do organismo internacional, que em 2018 já lhe tinha repassado 56 bilhões de dólares (cerca de R$ 217 bilhões). - Sede de dólares - Para frear a corrida cambiária, Milei saiu, nesta segunda-feira, em busca de divisas do agro, ao eliminar temporariamente os impostos sobre a exportação de grãos.

A Argentina é um dos principais produtores de alimentos do mundo e está entre os líderes de exportação de soja e derivados. O objetivo da eliminação de impostos é "gerar maior oferta de dólares", explicou no X o porta-voz presidencial, Manuel Adorni. O governo aposta em que esta medida estimulará os agricultores a vender antes das legislativas nacionais de 26 de outubro. Para isso, a redução de impostos vai vigorar até 31 de outubro, segundo o decreto publicado no diário oficial desta segunda-feira.