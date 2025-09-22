AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2025
TERÇA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2025
América
NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Semana de assembleia geral de alto nível na ONU - (até 29)
(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Milei viaja para Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU - (até 26)
(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Javier Milei e Donald Trump se encontram à margem da Assembleia Geral da ONU sobre um empréstimo dos EUA à Argentina -
(+) LIMA (Peru) - Começa julgamento da ex-prefeita de Lima no caso Odebrecht - 12H00
BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)
Ásia-Pacífico
(+) HONG KONG (China) - Supertufão Ragasa deve atingir o sul da China, incluindo Hong Kong -
QUARTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2025
América
(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Discurso de Milei na Assembleia Geral da ONU - 13H45
Europa
CATÂNIA (Itália) - Nova missão da Flotilha Freedom parte para Gaza -
QUINTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2025
América
(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Donald Trump recebe o presidente turco Recep Tayyip Erdogan -
WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) - 10H30
SEXTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2025
América
WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE - 10H30
DOMINGO, 28 DE SETEMBRO DE 2025
América
(+) MÉXICO (México) - Marcha no Dia Internacional dos Direitos ao Aborto - 10H00
SEGUNDA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2025
América
(+) PROVO (Estados Unidos) - Audiência preliminar de Tyler Robinson, acusado de matar Charlie Kirk - 14H00
(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito israelense-palestino - 12H00
Europa
(+) PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 - (até 27 de Novembro)
PARIS (França) - Audiência civil após o julgamento de Kim Kardashian por roubo em 2016 - 09H30