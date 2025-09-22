AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2025 A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas (*) Evento atualizado nas últimas 24 horas TERÇA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2025 América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Semana de assembleia geral de alto nível na ONU - (até 29) (+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Milei viaja para Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU - (até 26) (+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Javier Milei e Donald Trump se encontram à margem da Assembleia Geral da ONU sobre um empréstimo dos EUA à Argentina -

(+) LIMA (Peru) - Começa julgamento da ex-prefeita de Lima no caso Odebrecht - 12H00 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro) Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Supertufão Ragasa deve atingir o sul da China, incluindo Hong Kong - QUARTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2025 América