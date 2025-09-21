Trump usa funeral de ativista para defender sua agenda e ameaçar oponentes

O presidente norte-americano tem ameaçado cidades e Estados administrados por adversários com intervenção federal na segurança pública, alegando necessidade de combater a criminalidade. Fez isso recentemente em Washington, capital, e afirmou que o próximo alvo será Memphis, no Tennessee. "Mas nós vamos para Chicago, e teremos Charlie Kirk em mente quando formos", afirmou.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou seu discurso hoje, 21, no funeral do ativista de direita e seu apoiador, Charlie Kirk, em Glendale, Arizona, para reforçar sua agenda política. Trump disse que as últimas palavras de Kirk para ele foram: "Por favor, salve Chicago". "E nós vamos fazer isso, nós vamos salvar Chicago de uma criminalidade horrível", declarou o presidente. Trump afirmou que Kirk, fundador do movimento conservador Turning Point USA, assassinado no dia 10, cresceu nos subúrbios de Chicago.

Trump aproveitou para alardear um anúncio que pretende fazer amanhã, 22, junto com o secretário de Saúde e Serviços Humanos do País, Robert Kennedy Jr., e do administrador dos Centros para o Medicare e Madicaid, programas de atenção à saúde dos EUA, Mehmet Oz. "Amanhã nós faremos um dos maiores anúncios da história medica de nosso país", disse. "Eu acho que nós encontramos a resposta para o autismo", disse ele, sem dar mais detalhes.

O mandatário norte-americano aproveitou ainda para destacar o que ele vê como realizações de seu governo, como as tarifas de importação imposta a vários países, que, segundo ele, têm impulsionado a arrecadação. "As tarifas estão nos fazendo ricos de novo", afirmou. Sem citar nomes, Trump ainda comemorou o cancelamento de programas que o criticam, como o de Jimmy Kimmel, suspenso na semana passada pela rede ABC.

Antes de Trump, discursaram a viúva de Kirk, Erika Kirk, e vários integrantes do governo, como o vice presidente, J.D. Vance, e os secretários da Guerra, Pete Hegseth, da Saúde, Kennedy Jr., e de Estado, Marco Rubio, entre outros. Os participantes exaltaram as qualidades e o trabalho do homenageado, em meio a várias citações bíblicas.