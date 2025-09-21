Três questões sobre reconhecimento de um Estado Palestino

Após quase dois anos de guerra na Faixa de Gaza, o Reino Unido, o Canadá e a Austrália anunciaram neste domingo (21) o reconhecimento do Estado palestino, às vésperas de que a França e outros países deem o mesmo passo durante a Assembleia Geral da ONU. Estes são três pontos de interrogação sobre o reconhecimento diplomático desse Estado autoproclamado no exílio pelos dirigentes palestinos em 1988, em um momento em que Israel ocupa a Cisjordânia e a Faixa de Gaza está quase totalmente destruída.

- Quais países reconhecem ou querem reconhecer um Estado palestino? - Aproximadamente três quartos dos países membros da ONU já reconhecem o Estado palestino. Segundo verificações feitas pela AFP, ao menos 144 dos 193 países que integram as Nações Unidas reconhecem o Estado palestino, embora não tenha sido possível confirmar recentemente a posição de três nações africanas. A essa lista somaram-se neste domingo o Reino Unido e o Canadá, os primeiros países do G7 a dar esse passo. A Austrália também reconheceu o Estado palestino, assim como Portugal.

A França — que é membro do Conselho de Segurança da ONU — copresidirá uma cúpula junto com a Arábia Saudita à margem da Assembleia Geral da ONU, onde será discutido o futuro da solução de dois Estados na região do conflito. Nessa ocasião, países como Bélgica, Luxemburgo, Malta e Finlândia, entre outros, podem se juntar a esse movimento. A Rússia, todos os países árabes, quase todos os da África e da América Latina, e a grande maioria dos Estados asiáticos, incluindo Índia e China, já fazem parte do grupo de apoiadores.

A Argélia foi o primeiro país, em 15 de novembro de 1988, a reconhecer o Estado palestino, logo após sua autoproclamação em Argel pelo líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Yasser Arafat. Dezenas de países seguiram o exemplo nos meses seguintes e, vinte anos depois, no final de 2010 e início de 2011, houve uma segunda onda de reconhecimentos. A guerra em Gaza, travada por Israel em resposta ao ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas em seu território, em 7 de outubro de 2023, deu origem a uma nova série de reconhecimentos.

- Quem não o reconhece? - Ao menos 46 países liderados pelos Estados Unidos e Israel. O governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rejeita de forma categórica a ideia de um Estado palestino e, em julho de 2024, o Parlamento israelense votou uma resolução contra sua criação. "Não será estabelecido nenhum Estado palestino a oeste do rio Jordão", declarou neste domingo Netanyahu.