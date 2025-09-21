Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Swiatek sofre contra Alexandrova mas vence Torneio de Seul

Swiatek sofre contra Alexandrova mas vence Torneio de Seul

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A tenista polonesa Iga Swiatek se recuperou de um início desastroso para vencer o Aberto de Seul neste domingo (21), derrotando a russa Ekaterina Alexandrova por 1-6, 7-6 (7/3) e 7-5. 

A número dois do mundo perdeu o primeiro set após uma atuação repleta de erros, bem diferente de seu desempenho dominante ao longo desta semana na capital sul-coreana. 

A número 11 do mundo, Alexandrova, chegou a ficar a dois pontos de conquistar o título, mas Swiatek reagiu e empatou a partida no tie-break antes de encontrar seu ritmo no terceiro set. 

A vitória deu à polonesa seis vezes campeã de Grand Slam seu terceiro título da temporada e o primeiro em Seul. 

O pai de Swiatek, Tomasz, competiu no remo nas Olimpíadas de Seul em 1988, e ela disse estar "feliz por poder vencer aqui por causa do histórico familiar". 

"Meu pai não conseguiu vencer as Olimpíadas, mas pelo menos eu venci este torneio", disse a jovem de 24 anos. "Espero que ele possa vir no ano que vem para desfrutar de tudo".

amk/mtp/pm/aam

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar