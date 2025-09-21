Roma vence dérbi contra Lazio (1-0) com gol de Pellegrini

A Roma venceu o clássico da capital italiana contra a Lazio (1 a 0) neste domingo (21), pela quarta rodada da Serie A, com um gol de Lorenzo Pellegrini (38'). A equipe comandada pelo técnico Gian Piero Gasperini poderia ter ampliado a vantagem se não fossem as intervenções do goleiro da Lazio, Ivan Provedel, que foi decisivo nas tentativas de Devyne Rensch (45'+3), Angelino (49') e Tommaso Baldanzi (82').

Boulaye Dia, após uma jogada individual (54'), e Valentín Castellanos (76') chegaram perto de empatar para a Lazio, que ficou reduzida a dez jogadores aos 85 minutos, após a expulsão de Reda Belahyane. Nos acréscimos, Danilo Cataldi acertou a trave esquerda de Mile Svilar, que já estava batido. Com a terceira vitória em quatro partidas, a Roma ocupa a quarta colocação, agora com nove pontos, um atrás da Juventus (1º), enquanto a Lazio, derrotada pela terceira vez na temporada, cai para a 14ª posição (3 pontos). O clássico anterior, disputado em abril, foi marcado por confrontos violentos entre ultras e policiais, que deixaram seis feridos.