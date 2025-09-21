Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Portugal confirma reconhecimento do Estado Palestino

Portugal confirma reconhecimento do Estado Palestino

Portugal reconheceu oficialmente o Estado Palestino neste domingo, 21, após anunciar durante a semana que iria fazê-lo. "Portugal preconiza a solução de dois Estados como a única via para uma paz justa e duradoura", afirmou o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, segundo postagem do governo português na rede social X.

O ministro deu a declaração em Nova York, nos Estados Unidos, às vésperas da Assembleia Geral da ONU. Portugal se junta ao Canadá, Reino Unido e Austrália, que também anunciaram o reconhecimento do Estado Palestino neste domingo. Outros países devem seguir a mesma linha ao longo da próxima semana. A França deve fazer anuncio oficial nesse sentido na segunda-feira, 22. O Brasil reconhece o Estado Palestino desde 2010.

Após os anúncios de Canadá, Reino Unido e Austrália, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse em comunicado que "não haverá um Estado Palestino" e que vai dar uma resposta à onda de reconhecimentos após retorno dos Estados Unidos, onde também estará na próxima semana.

