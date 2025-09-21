Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia do Paquistão encontra corpos de três mulheres trans em estrada de Karachi

Polícia do Paquistão encontra corpos de três mulheres trans em estrada de Karachi

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A polícia paquistanesa encontrou neste domingo (21) os corpos, "com várias marcas de tiros", de três mulheres trans à beira de uma estrada, em um país onde a violência contra esta comunidade é frequente.

A informação foi divulgada pelo chefe de polícia de Karachi, Javed Ahmed Abro, responsável pela polícia de Karachi.

"Estamos confirmando as identidades. Ainda é muito cedo para determinar a motivação dos assassinatos", disse o policial.

Os corpos foram encontrados pouco depois da meia-noite de domingo no bairro de Memon Goth, em Karachi.

O ministro chefe da província de Sindh ordenou à polícia "prender imediatamente os assassinos".

"As pessoas transgênero constituem um segmento vulnerável da sociedade. Todos devemos demonstrar dignidade e respeito", acrescentou em um comunicado.

A Anistia Internacional denuncia um aumento preocupante da violência contra as pessoas transgênero no Paquistão.

zz/dth/mab/pc/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar