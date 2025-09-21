Austrália, Canadá e Reino Unido reconheceram neste domingo (21) o Estado da Palestina, uma mudança radical na política externa das três grandes potências que provocou a indignação de Israel.

Quando seus pais foram assassinados no ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 contra o território israelense, Maoz Inon jurou que rejeitaria a vingança e escolheria o caminho da reconciliação, para ele e para seu país.

Domingo de protestos contra imunidade parlamentar e possível anistia a Bolsonaro

Milhares de pessoas começaram a protestar neste domingo (20) contra uma proposta de Emenda à Constituição (PEC) que amplia a imunidade dos legisladores e um projeto de anistia que poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe.

GLENDALE:

Trump lidera homenagem ao ativista conservador Kirk

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e funcionários de alto escalão de seu governo prestarão homenagem a Charlie Kirk neste domingo (21) durante um evento em um estádio do Arizona, 11 dias após o assassinato a tiros do influente ativista conservador na semana passada.

HOUSTON:

Cuidado com o "gelo" nas ruas: em Houston, migrantes se organizam contra operações do ICE

Bom dia, guerreiros, que todos voltem para casa em segurança". Com esta mensagem diária no Facebook, a mexicana naturalizada americana Martina Grifaldo, 62 anos, alerta a comunidade latina de Houston sobre operações do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês).

-- EUROPA

BRUXELAS:

Aeroportos europeus retoma operações após ciberataque que provocou atrasos

Os aeroportos europeus se recuperavam neste domingo (21) de um ataque cibernético que afetou os sistemas de check-in e provocou cancelamentos de voos, além de grandes atrasos para milhares de pessoas no fim de semana

-- ÁSIA

CABUL:

Talibãs descartam devolução da base aérea de Bagram aos Estados Unidos

Qualquer acordo para devolver a antiga base americana de Bagram é "impossível", declarou neste domingo (21) o governo do Afeganistão, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou Cabul com sanções caso rejeite a proposta.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

SAN SEBASTIAN:

'Dolores' e os sonhos de três mulheres de São Paulo chegam a San Sebastián

Dolores sonha em abrir um cassino. Sua filha, em começar uma nova vida quando seu namorado sair de uma prisão de São Paulo. Sua neta, em viajar para os Estados Unidos. As três mulheres formam o núcleo de "Dolores", filme exibido no Festival de Cinema de San Sebastián.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

-- FÓRMULA 1

BAKU:

Verstappen vence GP do Azerbaijão; Piastri abandona e Bortoleto é 11º

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu com autoridade o Grande Prêmio do Azerbaijão de F1, a 17ª etapa da temporada de 24 corridas, enquanto o líder Oscar Piastri (McLaren) sofreu um acidente na primeira volta neste domingo (21), em Baku.

