Olympique de Marselha-PSG é adiado devido a tempestades

O jogo entre Olympique de Marselha e Paris Saint-Germain, que estava marcado para este domingo (21) pela quinta rodada da Ligue 1, foi adiado devido a fortes tempestades, informou à AFP o prefeito da região de Bouches-du-Rhône. "A partida foi adiada porque pode haver chuva forte com riscos significativos", disse Georges-François Leclerc.

A partida estava programada para ser disputada no estádio Vélodrome, com capacidade para 65.000 pessoas. A região de Bouches-du-Rhône está em alerta laranja devido a chuva, inundações e tempestades. O reagendamento ocorrerá "muito rapidamente", acrescentou o prefeito, sem especificar uma data para a retomada desta partida, uma das mais aguardadas da temporada devido à rivalidade histórica entre os dois clubes. Segundo o prefeito, havia vários riscos: espectadores levando seus carros, "multidões se movimentando antes da partida" e "risco de tempestades para espectadores e jogadores" durante o jogo.