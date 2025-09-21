Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Olympique de Marselha-PSG é adiado devido a tempestades

Autor AFP
Tipo Notícia

O jogo entre Olympique de Marselha e Paris Saint-Germain, que estava marcado para este domingo (21) pela quinta rodada da Ligue 1, foi adiado devido a fortes tempestades, informou à AFP o prefeito da região de Bouches-du-Rhône. 

"A partida foi adiada porque pode haver chuva forte com riscos significativos", disse Georges-François Leclerc. 

A partida estava programada para ser disputada no estádio Vélodrome, com capacidade para 65.000 pessoas. 

A região de Bouches-du-Rhône está em alerta laranja devido a chuva, inundações e tempestades.

O reagendamento ocorrerá "muito rapidamente", acrescentou o prefeito, sem especificar uma data para a retomada desta partida, uma das mais aguardadas da temporada devido à rivalidade histórica entre os dois clubes. 

Segundo o prefeito, havia vários riscos: espectadores levando seus carros, "multidões se movimentando antes da partida" e "risco de tempestades para espectadores e jogadores" durante o jogo. 

Contactada pela AFP, a Liga Profissional de Futebol (LFP), responsável por definir uma nova data para a partida, não estava disponível. 

Bouches-du-Rhône, juntamente com outros cinco departamentos, foi colocada em alerta laranja por "chuva e inundações", de acordo com a Météo-France.

"A intensidade das chuvas poderá ser muito significativa. Poderia ocorrer um importante escoamento urbano, especialmente em Marselha", disse a prefeitura em um comunicado.

