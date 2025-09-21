Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Macron exige libertação de reféns de Gaza para abrir 'embaixada na Palestina'

Macron exige libertação de reféns de Gaza para abrir 'embaixada na Palestina'

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O reconhecimento planejado pela França de um Estado palestino não incluirá a abertura de uma embaixada até que o Hamas liberte os reféns que mantém em cativeiro em Gaza, declarou o presidente Emmanuel Macron em uma entrevista neste domingo.

"Para nós, será um requisito muito claro antes de abrir, por exemplo, uma embaixada na Palestina", declarou Macron ao canal CBS News em uma entrevista gravada na quinta-feira.

A França afirma que reconhecerá formalmente um Estado palestino ao lado de outros países na segunda-feira, em uma reunião na ONU.

dw/md/gv/dga/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar