Lula chega onde ficará hospedado em NY sob gritos de manifestantes opositores

Autor Agência Estado
O presidente Luiz Inácio Lula (PT) acaba de chegar onde ficará hospedado, em Nova York, nos Estados Unidos. Ele foi recebido por um grupo que chegou a ter ao menos 20 manifestantes contrários, e outro menor de apoiadores.

Lula acenou, mas não falou com a imprensa. Os manifestantes contrários chegaram por volta de 20 minutos antes do presidente brasileiro. No entanto, foram afastados pelo Serviço Secreto americano a cerca de 35 metros do local onde o presidente brasileiro está hospedado em Nova York.

Os manifestantes gritavam frases como: "Lula, ladrão, o seu lugar é na prisão"; "Aqui, não é Lula, aqui é Trump"; "Lula, cachaceiro, devolve o meu dinheiro"; "Vem falar de democracia, e está acabando com o Brasil". Eles dispararam ainda frases pejorativas em relação à primeira-dama Janja.

Havia também um grupo menor, de três apoiadores do presidente Lula, com cartazes escritos "sem anistia". Eles também foram recomendados a se posicionar do lado oposto dos manifestantes contrários pelo Serviço Secreto dos EUA.

Lula está hospedado na residência do representante permanente do Brasil na ONU, o embaixador Sérgio Danese. O presidente não tem agenda prevista para hoje. Seu compromisso mais importante é o discurso na Assembleia Geral da ONU, na terça-feira, dia 23.

