Líder norte-coreano aberto a dialogar com os EUA se Washington retirar pedido de desnuclearização

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, disse que estava aberto a futuras conversas com os Estados Unidos se Washington abandonasse sua exigência de que o país asiático renuncie às armas nucleares, informou a imprensa estatal nesta segunda-feira (22, data local). "Se os Estados Unidos descartarem sua obsessão delirante com a desnuclearização e, com base no reconhecimento da realidade, realmente desejarem a coexistência pacífica conosco, então não há razão para que não possamos nos reunir", disse Kim, segundo a agência de notícias KCNA.

Ele afirmou ainda que guarda "boas lembranças do presidente norte-americano", Donald Trump, com quem se reuniu três vezes no primeiro governo do republicano, em um processo de diálogo que colapsou em 2019. A exigência americana de que a Coreia do Norte renuncie a seu arsenal nuclear tem sido um foco de tensão entre os dois países e levou a uma onda de sanções da ONU contra Pyongyang. Kim afirmou que as sanções ajudaram o Norte a "se fortalecer, desenvolver uma resistência e uma capacidade de resistência que não podem ser esmagadas por nenhuma pressão". O líder tem insistido que seu país nunca renunciará ao arsenal nuclear.