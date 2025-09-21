Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel rejeita reconhecimento 'unilateral' de Estado palestino

Israel rejeita reconhecimento 'unilateral' de Estado palestino

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que rejeita a declaração "unilateral" de reconhecimento de um Estado palestino por parte de vários países ocidentais. 

"Israel rejeita categoricamente a declaração unilateral de reconhecimento de um Estado palestino feita pelo Reino Unido e outros países", afirma um comunicado divulgado pelo ministério.

"Esta declaração não favorece a paz, pelo contrário, desestabiliza ainda mais a região e compromete as chances de alcançar uma solução pacífica no futuro", acrescenta a nota.

mib/hme/hgs/an/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

onu

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar