Família Murdoch está envolvida nas negociações do TikTok nos EUA, diz Trump

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista à Fox News neste domingo, 21, que Lachlan Murdoch, Michael Dell, da Dell Technologies, e Larry Ellison estão envolvidos nas negociações para assumir as operações do aplicativo chinês TikTok nos EUA.

A família Murdoch é proprietária da Fox Corp., conglomerado midiático conservador que é favorável a Trump. Na entrevista, o presidente americano afirmou ainda que Rupert Murdoch, de 94 anos, pode estar envolvido no acordo também.

