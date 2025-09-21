Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estônia anuncia reunião do Conselho de Segurança por incursão de aviões russos

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A Estônia anunciou que uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU será organizada na segunda-feira, a pedido do país, após a incursão de três aviões russos em seu espaço aéreo.

"Em 22 de setembro (...) o Conselho de Segurança das Nações Unidas terá uma reunião de emergência em resposta à flagrante violação do espaço aéreo estoniano por parte da Rússia na sexta-feira passada", afirma o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

No dia 19 de setembro, três caças russos MiG-31 violaram o espaço aéreo estoniano em uma área localizada sobre o Golfo da Finlândia, uma ação qualificada como provocação perigosa pela União Europeia e pela Otan. A Rússia negou a incursão.

Para interceptar os aviões russos foram mobilizados caças italianos F-35, que atuam na missão de apoio à defesa aérea da Otan nos Estados Bálticos, ao lado de aeronaves suecas e finlandesas.

Segundo o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, a violação é "parte de um padrão mais amplo de escalada por parte da Rússia, tanto a nível regional como global".

"O comportamento exige uma resposta internacional", acrescentou.

rússia onu

