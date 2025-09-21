Em NY, Lula participa de conferência sobre Palestina e tem reunião com o TikTok nesta segunda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia a semana em Nova York com um encontro com o diretor-executivo da TikTok, Shou Zi Chew, às 11h no horário local (12h no horário Brasília). Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista à Fox News que Lachlan Murdoch, Michael Dell, da Dell Technologies, e Larry Ellison estão envolvidos nas negociações para assumir as operações do aplicativo chinês nos EUA.

À tarde, o presidente brasileiro participa da Conferência Internacional de Alto Nível para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), a partir das 15h no horário local. Neste domingo, Canadá, Reino Unido, Austrália e Portugal anunciaram o reconhecimento da Palestina. Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou comunicado em que diz que "não haverá um Estado Palestino".