Venezuela deve aceitar seus presos de volta imediatamente, diz Trump

Autor Agência Estado
Em nova ofensiva contra a Venezuela, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 20, que o país deve aceitar imediatamente seus presos e pessoas que estão atualmente em instituições para tratamento de saúde mental mantidos, indevidamente, em solo americano.

"Milhares de pessoas foram gravemente feridas e até mortas por esses 'monstros'", afirmou o republicano, por meio de post na rede social Truth. "Tirem esses monstros de nosso país agora mesmo ou o preço que pagarão será incalculável", ameaçou Trump.

