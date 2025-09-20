Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump demite procurador alinhado a senadores democratas

Autor Agência Estado
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 20, ter retirado a nomeação de Erik Siebert para Procurador da Virgínia após ser informado de que ele teria recebido apoio de dois senadores democratas "absolutamente terríveis e desonestos", do Estado. "Ele não desistiu (do cargo), eu o demiti", disse o republicano por meio de post na rede social Truth. Segundo o jornal The New York Times, Siebert estava sendo pressionado para investigar adversários políticos do republicano e teria renunciado antes do anúncio feito hoje pelo presidente.

