Trump ameaça Venezuela com consequências 'incalculáveis' se não aceitar retorno de migrantes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado (20) a Venezuela com consequências "incalculáveis" se o país não aceitar de volta os migrantes deportados, em um momento de grande tensão entre os dois países. 

"Queremos que a Venezuela aceite imediatamente todos os prisioneiros e pessoas de instituições mentais... forçadas a entrar nos Estados Unidos da América", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, antes de acrescentar que, em caso contrário, "o preço que pagarão será incalculável".

