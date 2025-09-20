Tribunal do Equador suspende referendo de Noboa para instalar Constituinte

A Corte Constitucional do Equador suspendeu neste sábado (20) o decreto com o qual o presidente Daniel Noboa pretende convocar uma Constituinte para reformar a Carta Magna com leis mais rigorosas contra o narcotráfico. Embora a decisão seja temporária, enquanto a corte avalia cinco ações de inconstitucionalidade, aprofunda ainda mais a crise entre o presidente e o principal tribunal do país, que bloqueou vários projetos do Executivo por considerar que violam direitos fundamentais, entre outros argumentos.

"A Corte não é inimiga do povo. Nada mais longe da verdade. É guardiã de seus direitos", afirma um comunicado divulgado pelo tribunal, que enfrentou protestos liderados pelo presidente contra seus magistrados. Noboa propôs na quarta-feira a criação de uma Assembleia Constituinte por meio de consulta popular para redigir uma nova Carta Magna com leis mais severas para enfrentar os grupos de narcotráfico. O Equador era uma ilha de paz entre países produtores de cocaína, Colômbia e Peru, mas nos últimos seis anos os homicídios dispararam mais de 600%. Em junho, o Parlamento, de maioria governista, aprovou uma reforma constitucional sobre o restabelecimento de bases militares estrangeiras, que deve ser aprovada por um referendo.