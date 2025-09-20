Sete civis mortos no norte da Síria em bombardeio do Exército, diz ONG

Sete civis morreram neste sábado (20) em um bombardeio das forças governamentais no norte da Síria, em uma área onde ocorreram confrontos com as Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos, segundo a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH). Uma administração curda semiautônoma controla amplas regiões do norte e nordeste da Síria, incluindo jazidas de petróleo e gás, tendo as Forças Democráticas Sírias como seu exército de fato.

Cinco mulheres e duas crianças morreram na aldeia de Umm Tina, perto de Deir Hafer, na província de Alepo, devido a um bombardeio realizado "por membros do Exército sírio", afirmou o OSDH. Depois que uma coalizão de islamistas derrubou o dirigente sírio Bashar al Assad no fim do ano passado, as novas autoridades e as FDS acordaram em março um pacto para integrar as instituições civis e militares da administração curda ao governo central. No entanto, as diferenças entre ambas as partes atrasaram sua aplicação, e os curdos exigiram uma descentralização que Damasco rejeitou. A região de Deir Hafer se encontra na linha de frente entre o Exército sírio e as FDS, e nela ocorrem confrontos periódicos, disse à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.