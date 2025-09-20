UCRÂNIA RÚSSIA EUA CONFLITO: Zelensky anuncia reunião com Trump na próxima semana na ONU

VENEZUELA EUA: Venezuela acusa EUA de travar 'guerra não declarada' e pede investigação da ONU

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou que se reunirá com o homólogo americano Donald Trump à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima semana, em um momento de intensificação do conflito entre Rússia e Ucrânia.

Zelensky anuncia reunião com Trump na próxima semana na ONU

Venezuela acusa EUA de travar 'guerra não declarada' e pede investigação da ONU

O governo de Nicolás Maduro afirmou na sexta-feira (19) que há "uma guerra não declarada" após o envio de navios dos Estados Unidos ao Mar do Caribe, enquanto o Ministério Público venezuelano pediu uma investigação da ONU sobre os recentes ataques contra embarcações de supostos narcotraficantes.

CARACAS:

Com manobras militares, Venezuela tenta mostrar força diante dos Estados Unidos

Treinamento de civis, convocação de reservistas, operações nas fronteiras e exercícios de guerra em uma ilha do Caribe: a Venezuela tenta mostrar força diante do envio de navios dos Estados Unidos à região.

(Venezuela EUA diplomacia, 580 palavras, já transmitida)

=== EUROPA CIBERATAQUE ===

LONDRES:

Ciberataque provoca atrasos e cancelamentos em aeroportos europeus

Os aeroportos europeus de Heathrow-Londres, Berlim e Bruxelas enfrentaram atrasos e cancelamentos de voos neste sábado (20), após ciberataques contra sistemas de check-in de passageiros e bagagens, segundo uma empresa prestadora de serviços.

(Aviação Bélgica GB Alemanha, 550 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- ORIENTE MÉDIO

GAZA:

Ofensiva israelense em Gaza deixa centenas de milhares de palestinos sem opções de fuga

O diretor do hospital Al Shifa na Cidade de Gaza estava coordenando neste sábado (20) a resposta à ofensiva de Israel sobre a localidade quando os corpos de seu irmão e sua cunhada, mortos em um bombardeio, foram trazidos para a unidade de emergência.

(Gaza palestinos conflito Israel)

PARIS:

Pedidos de boicote contra Israel ganham força no mundo cultural

Músicos, atores e escritores de países ocidentais pedem cada vez com mais força um boicote a Israel pela guerra em Gaza, com a esperança de emular o sucesso do bloqueio à África do Sul no período do apartheid.

(Israel palestinos conflito cultura boicote gente, 750 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

YIWU:

Tarifas dos EUA desaceleram produção chinesa de artigos para a Copa de 2026

Em uma fábrica chinesa repleta de cachecóis com as cores da Irlanda e da Tanzânia, o diretor Shang Yabing lamenta que a incerteza em relação às tarifas dos Estados Unidos esteja freando os pedidos de produtos focados na Copa do Mundo de futebol.

(China EUA 2026 Mundial comércio, 500 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

LIVERPOOL:

Líder Liverpool vence Everton (2-1) e mantém campanha 100% na Premier League

O Liverpool venceu o clássico contra o Everton por 2 a 1 neste sábado (20), em Anfield, chegando assim à quinta vitória em cinco jogos da Premier League.

(Fbl Inglaterra, 490 palavras, já transmitida)

-- ATLETISMO

TÓQUIO:

Caio Bonfim dá ao Brasil seu primeiro título mundial na marcha atlética

Caio Bonfim fez história ao se tornar o primeiro marchador brasileiro a conquistar o campeonato mundial, após superar seus adversários na prova de 20 quilômetros neste sábado (20, data local) em Tóquio, com uma recuperação fantástica no trecho final.

(BRA atletismo Atlet ESP Mundial Tóquio 2025 WC)

TÓQUIO:

Caio Bonfim, um campeão que marcha contra os preconceitos

Quando no início de sua trajetória treinava em Sobradinho, Caio Bonfim sofreu com a incompreensão e chegou até a ser xingado na rua. Agora, aos 34 anos, ele pode se orgulhar de ser o primeiro campeão mundial de marcha atlética do Brasil.

(BRA atletismo Atlet Mundial Tokio 2025 WC)

-- FÓRMULA 1

BAKU:

Verstappen leva pole do GP do Azerbaijão em classificação caótica; Bortoleto larga em 13º

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou a pole position do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 após uma classificação marcada por seis interrupções no circuito de rua de Baku, neste sábado (20).

(Auto F1)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]