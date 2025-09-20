Manifestação da direita na Holanda termina em caos e violência

Uma manifestação com a presença de centenas de simpatizantes da direita levou caos e violência neste sábado (20) para Haia, na Holanda. Participantes entraram em confronto com a polícia e vandalizaram o escritório de um partido político.

O conflito ocorre semanas antes de uma eleição geral, marcada para 29 de outubro, convocada após Geert Wilders, líder do Partido da Liberdade, de extrema direita, retirar-se da coalizão atual da disputa que visa o estabelecimento de medidas para conter a imigração no país.