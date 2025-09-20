Hamas publica fotos de reféns e diz que ofensiva é perigosa para sequestrados

O braço armado do grupo islamista palestino Hamas publicou neste sábado (20) uma série de fotos de "despedida" dos reféns que permanecem em cativeiro e advertiu que a ofensiva israelense contra a Cidade de Gaza poderia colocá-los em perigo. "Uma fotografia de despedida feita no início da operação em (na Cidade de) Gaza... devido à teimosia de (o primeiro-ministro Benjamin) Netanyahu e à submissão de (o comandante do Exército israelense Eyal) Zamir", escreveram as Brigadas Ezedin al Qasam, braço armado do Hamas, ao publicar as fotos.

Das 251 pessoas sequestradas por integrantes do Hamas durante o ataque a Israel em outubro de 2023, 22 permanecem vivas em Gaza e o Exército israelense considera que 25 estão mortas. As brigadas publicaram 46 fotografias dos reféns em seu canal de Telegram e identificaram cada imagem com o nome de Ron Arad, um piloto da Força Aérea israelense que teve sua aeronave derrubada no sul do Líbano em 1986 durante a guerra civil libanesa. Analistas acreditam que Arad foi inicialmente detido por grupos xiitas no Líbano e presume-se que morreu, mas seu corpo nunca foi encontrado. Arad é uma causa célebre há décadas em Israel, onde conseguir o retorno dos soldados, mortos ou capturados, é considerado um dever nacional.