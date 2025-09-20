Custo de US$ 100 mil para o visto H-1B nos EUA só se aplica aos novos solicitantes

A Casa Branca emitiu neste sábado (20) um esclarecimento sobre sua nova política de vistos H-1B, anunciada no dia anterior, especificando que a taxa de 100 mil dólares (532 mil reais) será um pagamento único para os novos solicitantes.

"Esta é uma taxa única que se aplica apenas à petição. Aplica-se somente a novos vistos, não a renovações nem a titulares de vistos vigentes", declarou um funcionário da Casa Branca sob condição de anonimato.