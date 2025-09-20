Canal de Maduro no YouTube desaparece

"Esta página não está disponível. Pedimos desculpas pelo inconveniente", é a mensagem que aparece ao buscar a conta do presidente venezuelano que tinha 233.000 inscritos.

O canal no YouTube do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, desapareceu da plataforma, segundo constatou a AFP em uma busca neste sábado (20) sem que as autoridades tenham se manifestado até o momento.

O governo de Maduro não se pronunciou sobre o assunto e, segundo o canal oficial Telesur, a conta saiu do YouTube na sexta-feira à tarde.

"Sem qualquer tipo de justificativa, o canal no YouTube foi fechado, em momentos de plena aplicação de operações de guerra híbrida dos EUA contra a Venezuela", disse o Telesur em sua página na internet.

"Apesar de o caráter político do fechamento da conta não ter sido confirmado, também não pode ser descartado", acrescentou o meio de comunicação em outra mensagem.

Durante a semana, os Estados Unidos posicionaram oito navios no mar do Caribe sob o argumento de combater o narcotráfico. Após denunciar que há uma "ameaça militar" contra a Venezuela, Maduro ordenou o envio de tropas militares às fronteiras, além de três dias de exercícios militares esta semana na ilha La Orchila, no norte do país. Ele também incentivou o treinamento de civis.