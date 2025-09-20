Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Canal de Maduro no YouTube desaparece

Canal de Maduro no YouTube desaparece

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O canal no YouTube do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, desapareceu da plataforma, segundo constatou a AFP em uma busca neste sábado (20) sem que as autoridades tenham se manifestado até o momento.

"Esta página não está disponível. Pedimos desculpas pelo inconveniente", é a mensagem que aparece ao buscar a conta do presidente venezuelano que tinha 233.000 inscritos.

O governo de Maduro não se pronunciou sobre o assunto e, segundo o canal oficial Telesur, a conta saiu do YouTube na sexta-feira à tarde. 

"Sem qualquer tipo de justificativa, o canal no YouTube foi fechado, em momentos de plena aplicação de operações de guerra híbrida dos EUA contra a Venezuela", disse o Telesur em sua página na internet. 

"Apesar de o caráter político do fechamento da conta não ter sido confirmado, também não pode ser descartado", acrescentou o meio de comunicação em outra mensagem. 

Durante a semana, os Estados Unidos posicionaram oito navios no mar do Caribe sob o argumento de combater o narcotráfico. Após denunciar que há uma "ameaça militar" contra a Venezuela, Maduro ordenou o envio de tropas militares às fronteiras, além de três dias de exercícios militares esta semana na ilha La Orchila, no norte do país. Ele também incentivou o treinamento de civis. 

No ano passado, Maduro denunciou que a rede social TikTok bloqueou suas transmissões ao vivo durante a crise gerada pelos protestos contra sua reeleição. No mesmo ano, ele ordenou a suspensão do X na Venezuela.

Antes, em 2021, a conta de Facebook do presidente venezuelano foi bloqueada por um mês após ele promover um medicamento contra a covid-19.

ba/gv/lm/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar