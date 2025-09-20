Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataque cibernético afeta grandes aeroportos europeus

Autor AFP
Vários aeroportos europeus, incluindo os de Bruxelas, Berlim e Heathrow em Londres, sofreram neste sábado (20) uma "disrupção relacionada com ciberataques" que afetou os sistemas de registro e entrega de bagagens e provocou atrasos, informou a Collins Aerospace à AFP.

"Tomamos conhecimento de uma disrupção relacionada com ciberataques em nosso software MUSE em certos aeroportos", afirmou a empresa prestadora de serviços, depois que pelo menos três importantes centros europeus de tráfego aéreo relataram o problema.

Em seu site, o aeroporto de Bruxelas explicou que o "ataque cibernético ocorreu na sexta-feira à noite". 

"Teve consequências importantes no programa de voos e, infelizmente, provocará atrasos e cancelamentos", acrescentou. Ao menos 10 voos foram anulados e 17 registravam atrasos de mais de uma hora.

"A situação ainda não está resolvida na manhã de sábado", informou o aeroporto à AFP.

Em Londres, o aeroporto de Heathrow - o mais importante da capital inglesa - também indicou que enfrentava problemas que "poderiam provocar atrasos nas decolagens".

Segundo a BBC, o órgão de supervisão do setor aéreo Eurocontrol informou que pediu às companhias aéreas para cancelar metade de seus voos com saída e chegada ao aeroporto entre 4H00 GMT (1h00 de Brasília) de sábado e 2H00 GMT de domingo (23h00 de Brasília, sábado), devido ao incidente.

O Eurocontrol aconselhou que os passageiros verifiquem a situação de seus voos com a companhia aérea e cheguem com muita antecedência para ter tempo de passar pelos procedimentos de registro.

O aeroporto de Berlim também relatou um "problema técnico com um fornecedor".

A Collins Aerospace informou que está trabalhando para solucionar o incidente "o mais rápido possível".

