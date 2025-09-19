Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ucrânia denuncia 'escalada' de Moscou após incursão aérea na Estônia

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, denunciou nesta sexta-feira (19) o que chamou de "outra escalada russa" depois que três caças russos MiG-31 violaram o espaço aéreo da Estônia.

"A incursão de três aviões de combate russos no espaço aéreo estoniano hoje é outra escalada russa e uma ameaça direta para a segurança transatlântica", disse Sibiga nas redes sociais.

"Enquanto não houver uma resposta realmente forte, Moscou apenas se tornará mais arrogante e agressivo", acrescentou.



Tags

rússia ucrânia

