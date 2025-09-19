Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que realizou mais um ataque contra embarcação 'afilida à organização terrorista' -

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na noite desta sexta-feira que ordenou um ataque cinético letal a uma embarcação afiliada a uma organização terrorista, sem citar nomes.

Segundo Trump, a embarcação conduzia drogas na área de responsabilidade do Comando Sul dos EUA. "A inteligência confirmou que a embarcação estava traficando narcóticos ilícitos e estava transitando por uma passagem de narcotráfico conhecida a caminho de envenenar americanos", escreveu ele na rede Truth.

O republicano disse que o ataque matou três narcoterroristas a bordo da embarcação, que estava em águas internacionais. Nenhuma força americana foi ferida no ataque.

"PAREM DE VENDER FENTANIL, NARCÓTICOS E DROGAS ILEGAIS NA AMÉRICA, E DE COMETER VIOLÊNCIA E TERRORISMO CONTRA AMERICANOS!!!", ameaçou Trump.

Esse é o terceiro ataque contra o que o governo dos EUA classifica como organizações criminosas na região próxima do Caribe.

EUA Trump

