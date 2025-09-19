Trump diz que realizou mais um ataque contra embarcação 'afilida à organização terrorista'

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na noite desta sexta-feira que ordenou um ataque cinético letal a uma embarcação afiliada a uma organização terrorista, sem citar nomes.

Segundo Trump, a embarcação conduzia drogas na área de responsabilidade do Comando Sul dos EUA. "A inteligência confirmou que a embarcação estava traficando narcóticos ilícitos e estava transitando por uma passagem de narcotráfico conhecida a caminho de envenenar americanos", escreveu ele na rede Truth.