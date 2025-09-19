Trump afirma estar trabalhando em 'muitos acordos comerciais e militares' com a Turquia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou que está "trabalhando em muitos acordos comerciais e militares" com a Turquia. Em publicação na Truth Social nesta sexta-feira, 19, o republicano ressaltou que entre os pontos em discussão com os turcos estão negociações para compra de aeronaves da Boeing, e de caças F-16 e F-35, "que esperamos concluir de forma positiva".

Trump afirmou ainda que terá uma reunião com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em 25 de setembro, na Casa Branca.