Sobe para 25 o número de mortos em explosão de caminhão-tanque no México

A capital mexicana foi abalada na semana passada pela forte explosão do veículo que transportava quase 50.000 litros de gás enquanto trafegava pelo distrito de Iztapalapa, na zona leste da cidade.

O número de mortos na explosão de um caminhão-tanque na Cidade do México na semana passada subiu para 25, com a morte de mais quatro, informou a Prefeitura nesta sexta-feira (19).

De acordo com o relatório oficial mais recente, 21 pessoas permanecem hospitalizadas, enquanto 38 já receberam alta.

Segundo o Ministério Público local, o acidente provavelmente ocorreu porque o veículo pesado estava em excesso de velocidade.

A investigação também determinou que o tanque do caminhão se rompeu após colidir com um objeto sólido, causando o vazamento do gás e a ignição.

A prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, afirmou que sua administração buscará regulamentar o tráfego de veículos que levam combustível nesta cidade de 9,2 milhões de habitantes para evitar novas tragédias.