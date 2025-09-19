Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rai Benjamin tem resultado confirmado após recurso e é campeão; Alison dos Santos leva a prata

Rai Benjamin tem resultado confirmado após recurso e é campeão; Alison dos Santos leva a prata

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após o anúncio da desclassificação pouco após a final dos 400 metros com barreira, o americano Rai Benjamin teve o resultado confirmado após um recurso e é o novo campeão mundial da prova, na qual o brasileiro Alison dos Santos levou a medalha de prata.

Por alguns minutos, o corredor paulista, segundo na prova com o tempo de 46.84, foi considerado o campeão devido à desclassificação, mas retornou ao segundo lugar, atrás de Benjamin, que venceu com o tempo 46.52.

O catari Abderrahman Samba (47.06) levou o bronze, enquanto o defensor do título, o norueguês Karsten Warholm, ficou em quinto lugar (47.58).

dr/pm/fp/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar