Presidente do Equador convoca referendo sobre bases militares estrangeiras no país

O presidente do Equador, Daniel Noboa, convocou nesta sexta-feira (19) uma consulta popular para decidir se permitirá o restabelecimento de bases militares estrangeiras e formará uma Assembleia Constituinte para redigir uma nova Carta Magna, com vistas a endurecer sua guerra contra o crime. Nos últimos anos, país tem sofrido uma escalada de violência pela disputa pelo poder entre cerca de 20 grupos de narcotraficantes, os quais Noboa enfrenta com medidas excepcionais e a mobilização de militares nas ruas.

Em um decreto, o governante assinalou que "a sociedade demanda uma mudança de 180 graus na visão e estrutura do Estado", e que a "sensação de impunidade e falta de controle estatal normalizou a delinquência" na nação, que há dois anos registrou o recorde de 47 assassinatos para cada 100.000 habitantes. A Constituinte terá 80 membros escolhidos nas urnas, segundo a iniciativa de Noboa, que propõe que a consulta seja realizada em novembro. Os eleitores também decidirão se estão ou não de acordo com eliminar da atual Constituição a proibição de estabelecer bases militares estrangeiras no território nacional como a que os Estados Unidos tiveram até 2009 para ações antidrogas em Manta (sudoeste). Em junho, o Parlamento de maioria governista aprovou uma reforma constitucional sobre o restabelecimento de acampamentos militares estrangeiros, que deverá ser aprovada em referendo.

Segundo Noboa, a Constituição vigente desde 2008 lhe faculta fazer uma convocação direta para um referendo porque esta norma prevalece sobre "qualquer disposição de caráter geral". Após a convocação, a Corte Constitucional defendeu em comunicado seu papel de zelar pelo cumprimento de que "toda proposta de modificação constitucional se ajuste aos procedimentos previstos em nosso sistema jurídico", por isso tem a autoridade para analisar o pedido presidencial. O tribunal acrescentou que "já foram apresentadas várias ações de inconstitucionalidade" contra a iniciativa de Noboa, que critica a corte por suspender temporariamente três de suas leis anticrime com artigos sobre vigilância e interceptações sem ordem judicial ou a declaração de zonas geográficas como objetivos militares onde os agentes teriam caminho livre para aplicar a força.