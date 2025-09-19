Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Otan se reunirá na próxima semana para discutir violação do espaço aéreo da Estônia pela Rússia

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O primeiro-ministro da Estônia, Kristen Michal, afirmou na rede X que seu governo solicitou consultas ao abrigo do Artigo 4 da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o qual permite que um Estado-membro realize um pedido formal para discutir ameaças à sua integridade territorial, independência política ou segurança.

O Conselho da Otan respondeu que se reunirá no início da próxima semana para discutir a violação de hoje do espaço aéreo da Estônia pela Rússia.

Pela manhã, três caças russos Mig-31 entraram no espaço aéreo estoniano.

