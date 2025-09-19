ONU permite que presidente palestino participe de Assembleia Geral após recusa de visto
A Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução permitindo que o presidente palestino, Mahmoud Abbas, se dirigisse ao debate de alto nível da próxima semana por meio de um vídeo pré-gravado, após os Estados Unidos se recusarem a emitir vistos para a delegação da Palestina.
A resolução foi aprovada com 145 votos a favor e cinco contra (Israel, Nauru, Palau, Paraguai e EUA). Houve seis abstenções, incluindo Albânia, Fiji, Hungria, Macedônia do Norte, Panamá e Papua Nova Guiné.
Abbas está autorizado a enviar seu discurso por vídeo no Salão da Assembleia Geral, apresentado por um dos representantes da Palestina baseados em Nova York.
Os arranjos se aplicam apenas à atual 80ª sessão.
O Departamento de Estado dos EUA anunciou em 29 de agosto que estava negando e revogando vistos de membros da Organização para a Libertação da Palestina e da Autoridade Palestina por motivos de segurança nacional, afirmando que eles não cumpriram compromissos passados e "por minar as perspectivas de paz".Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente