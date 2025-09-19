Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ONU permite que presidente palestino participe de Assembleia Geral após recusa de visto

A Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução permitindo que o presidente palestino, Mahmoud Abbas, se dirigisse ao debate de alto nível da próxima semana por meio de um vídeo pré-gravado, após os Estados Unidos se recusarem a emitir vistos para a delegação da Palestina.

A resolução foi aprovada com 145 votos a favor e cinco contra (Israel, Nauru, Palau, Paraguai e EUA). Houve seis abstenções, incluindo Albânia, Fiji, Hungria, Macedônia do Norte, Panamá e Papua Nova Guiné.

Abbas está autorizado a enviar seu discurso por vídeo no Salão da Assembleia Geral, apresentado por um dos representantes da Palestina baseados em Nova York.

Os arranjos se aplicam apenas à atual 80ª sessão.

O Departamento de Estado dos EUA anunciou em 29 de agosto que estava negando e revogando vistos de membros da Organização para a Libertação da Palestina e da Autoridade Palestina por motivos de segurança nacional, afirmando que eles não cumpriram compromissos passados e "por minar as perspectivas de paz".

