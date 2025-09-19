ONU permite que presidente palestino participe de Assembleia Geral após recusa de visto

A Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução permitindo que o presidente palestino, Mahmoud Abbas, se dirigisse ao debate de alto nível da próxima semana por meio de um vídeo pré-gravado, após os Estados Unidos se recusarem a emitir vistos para a delegação da Palestina.

A resolução foi aprovada com 145 votos a favor e cinco contra (Israel, Nauru, Palau, Paraguai e EUA). Houve seis abstenções, incluindo Albânia, Fiji, Hungria, Macedônia do Norte, Panamá e Papua Nova Guiné.