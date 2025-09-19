Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lyon vence Angers e iguala pontuação do líder PSG

Lyon vence Angers e iguala pontuação do líder PSG

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Lyon venceu o Angers por 1 a 0 sexta-feira (19), na abertura da 5ª rodada do Campeonato Francês, e igualou a pontuação do líder Paris Saint-Germain, que permanece no topo da tabela pelo melhor saldo de gols.

O gol da noite foi marcado no segundo tempo pelo meio-campista americano Tanner Tessmann (65'), aproveitando sobra de bola após cobrança de escanteio.

O Lyon dominou o jogo e poderia ter ampliado o placar, mas saiu com a vitória graças a duas grandes defesas do goleiro Dominik Greif na reta final.

Com o resultado, o Lyon chega aos mesmos 12 pontos do PSG, que domingo terá o clássico contra o Olympique de Marselha (7º) fora de casa.

Por sua vez, o Angers (12º) permanece com 5 pontos, depois de vencer apenas na primeira rodada (1 a 0 sobre o Paris FC).

No sábado, o Lille (3º, 10 pontos) pode assumir provisoriamente a liderança em caso de vitória sobre o Lens (8º).

-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Lyon - Angers                       1 - 0

  

   - Sábado:

   (12h00) Nantes - Rennes                    

   (14h00) Brest - Nice                       

   (16h05) Lens - Lille                       

  

   - Domingo:

   (10h00) Paris FC - Strasbourg              

   (12h15) Auxerre - Toulouse                 

           Le Havre - Lorient                 

           Monaco - Metz                      

   (15h45) Olympique de Marselha - PSG        

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     12   4   4   0   0  10   3   7

    2. Lyon                    12   5   4   0   1   7   3   4

    3. Lille                   10   4   3   1   0  13   5   8

    4. Monaco                   9   4   3   0   1   8   5   3

    5. Strasbourg               9   4   3   0   1   5   3   2

    6. Rennes                   7   4   2   1   1   5   6  -1

    7. Olympique de Marselha    6   4   2   0   2   9   4   5

    8. Lens                     6   4   2   0   2   5   5   0

    9. Nice                     6   4   2   0   2   5   5   0

   10. Toulouse                 6   4   2   0   2   7   8  -1

   11. Paris FC                 6   4   2   0   2   7   9  -2

   12. Angers                   5   5   1   2   2   3   4  -1

   13. Le Havre                 3   4   1   0   3   5   7  -2

   14. Nantes                   3   4   1   0   3   1   3  -2

   15. Auxerre                  3   4   1   0   3   3   6  -3

   16. Lorient                  3   4   1   0   3   5  12  -7

   17. Brest                    1   4   0   1   3   5  10  -5

   18. Metz                     1   4   0   1   3   3   8  -5

fjt/cto/bc/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar