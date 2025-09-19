Lyon vence Angers e iguala pontuação do líder PSG

O gol da noite foi marcado no segundo tempo pelo meio-campista americano Tanner Tessmann (65'), aproveitando sobra de bola após cobrança de escanteio.

O Lyon venceu o Angers por 1 a 0 sexta-feira (19), na abertura da 5ª rodada do Campeonato Francês, e igualou a pontuação do líder Paris Saint-Germain, que permanece no topo da tabela pelo melhor saldo de gols.

O Lyon dominou o jogo e poderia ter ampliado o placar, mas saiu com a vitória graças a duas grandes defesas do goleiro Dominik Greif na reta final.

Com o resultado, o Lyon chega aos mesmos 12 pontos do PSG, que domingo terá o clássico contra o Olympique de Marselha (7º) fora de casa.

Por sua vez, o Angers (12º) permanece com 5 pontos, depois de vencer apenas na primeira rodada (1 a 0 sobre o Paris FC).

No sábado, o Lille (3º, 10 pontos) pode assumir provisoriamente a liderança em caso de vitória sobre o Lens (8º).