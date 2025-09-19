Juiz da Flórida anula processo de Trump de US$ 15 bilhões contra o 'New York Times'

Merryday destacou que a acusação de difamação só aparecia na página 80 e afirmou que "uma queixa não é um megafone de relações públicas ou um palanque para um comício político". O juiz, indicado por George W. Bush, disse ainda que o documento extrapolava os limites da liberdade de expressão concedida a advogados.

Um juiz federal da Flórida anulou nesta sexta-feira, 19, um processo de difamação de US$ 15 bilhões movido pelo presidente norte-americano, Donald Trump, contra o New York Times . O magistrado Steven Merryday considerou a ação de 85 páginas "excessivamente longa" e cheia de trechos "tediosos e onerosos" sem relevância jurídica. Ele determinou que Trump tem 28 dias para reapresentar a queixa, limitada a 40 páginas.

O processo citava quatro jornalistas do Times, além de um livro e três artigos publicados antes da última eleição. Entre eles, reportagens de Russ Buettner e Susanne Craig sobre as finanças de Trump e seu papel no programa The Apprentice. O presidente acusava os repórteres de "maliciosamente venderem uma narrativa sem fatos" sobre sua ascensão à fama.

O Times classificou a ação como infundada e uma tentativa de inibir o jornalismo independente. "A queixa era um documento político em vez de uma petição jurídica séria", disse o porta-voz Charlie Stadtlander. Trump também já havia processado a ABC, a CBS e, mais recentemente, o Wall Street Journal e Rupert Murdoch, após reportagem sobre seus laços com Jeffrey Epstein. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado