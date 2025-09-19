Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã diz que apresentou proposta de programa nuclear 'justa' para evitar retomada de sanções

Autor AFP
Tipo Notícia

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, afirmou nesta sexta-feira (19) que apresentou uma proposta "justa e equilibrada" sobre seu programa nuclear às potências europeias, para evitar a reimposição de sanções da ONU contra a República Islâmica. 

O Irã "apresenta uma proposta criativa, justa e equilibrada, que responde a preocupações legítimas e é mutuamente benéfica", escreveu Araqchi na rede social X. 

A proposta foi apresentada na quinta-feira ao Reino Unido, França e Alemanha, agrupados sob a sigla E3, assim como à União Europeia (UE), afirmou o chanceler iraniano. 

"Colocar essa ideia em prática pode ser rápido e pode conciliar as respectivas linhas vermelhas para evitar uma crise", advertiu, considerando que "o Irã não pode ser o único ator responsável". 

O anúncio do ministro iraniano ocorre quando se espera que o Conselho de Segurança da ONU aprove nesta sexta-feira a reimposição de sanções contra Teerã. 

Segundo fontes diplomáticas, o Irã não dispõe dos nove votos necessários para manter o status quo e impedir a reimposição das sanções antes do final do mês. 

Os E3 são signatários do acordo internacional de 2015 (JCPOA) que prevê o controle das atividades nucleares iranianas em troca do levantamento das sanções impostas a Teerã. 

O acordo tinha como objetivo impedir que o Irã adquirisse armas nucleares. As potências ocidentais e Israel, inimigo ferrenho de Teerã, suspeitam há muito tempo que a República Islâmica quer dotar-se desse tipo de armas, embora sempre tenha negado. 

O pacto, no entanto, está suspenso desde a retirada unilateral dos Estados Unidos em 2018 sob a presidência de Donald Trump, e a reimposição das sanções contra a República Islâmica. 

O Irã deixou de cumprir alguns compromissos, em particular os relacionados ao enriquecimento de urânio e ao acesso dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) às suas instalações.

