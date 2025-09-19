Governo francês se opõe ao hasteamento de bandeiras palestinas em prefeituras

O presidente francês, Emmanuel Macron, deve confirmar na segunda-feira (22) o reconhecimento da Palestina, ao lado de outros países, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

O Ministério do Interior se opõe ao hasteamento de bandeiras palestinas em prefeituras e outros edifícios públicos na próxima semana, quando a França deve reconhecer oficialmente um Estado palestino.

Para marcar a ocasião, o líder do Partido Socialista, Olivier Faure, pediu que prefeituras hasteiem a bandeira palestina na segunda-feira, um pedido criticado pela comunidade judaica que celebra seu Ano Novo no mesmo dia.

Em um telegrama, consultado nesta sexta-feira pela AFP, o Ministério do Interior, liderado pelo conservador Bruno Retailleau, pede aos prefeitos que expressem oposição à iniciativa.

"O princípio de neutralidade do serviço público proíbe, pois constitui um posicionamento em um conflito internacional e uma interferência contrária à lei", afirma a nota.

O telegrama também destaca "os riscos de importar" um conflito internacional em curso e eventuais "distúrbios à ordem pública" na França, que tem a maior comunidade judaica da Europa.