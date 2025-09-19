Filho de Zidane muda de nacionalidade esportiva para jogar pela seleção argelina

O goleiro Luca Zidane, filho do ídolo francês Zinedine Zidane, mudou de nacionalidade esportiva para competir pela seleção da Argélia, anunciou a federação de futebol do país africano (FAF) nesta sexta-feira (19). "A Fifa concedeu oficialmente ao goleiro Luca Zinedine Zidane a autorização de representar a seleção nacional argelina", informou a FAF em comunicado.

Luca Zidane, de 27 anos, é jogador do Granada (2ª divisão espanhola) desde julho de 2024. Segundo filho de Zinedine Zidane, ele defendeu as seleções de base da França e agora representará o país de origem de seus avós paternos. Revelado pelo Real Madrid, Luca estreou como profissional pelo time merengue em 2018, quando seu pai era o treinador, antes de ser emprestado por uma temporada ao Racing Santander e jogar dois anos no Rayo Vallecano, com o qual conseguiu acesso à elite do Campeonato Espanhol em 2021. Meses após o fim de seu contrato com o Rayo, assinou em setembro de 2022 com o Eibar (2ª divisão), onde permaneceu até se transferir ao Granada.