Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filho de Zidane muda de nacionalidade esportiva para jogar pela seleção argelina

Filho de Zidane muda de nacionalidade esportiva para jogar pela seleção argelina

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O goleiro Luca Zidane, filho do ídolo francês Zinedine Zidane, mudou de nacionalidade esportiva para competir pela seleção da Argélia, anunciou a federação de futebol do país africano (FAF) nesta sexta-feira (19).

"A Fifa concedeu oficialmente ao goleiro Luca Zinedine Zidane a autorização de representar a seleção nacional argelina", informou a FAF em comunicado.

Luca Zidane, de 27 anos, é jogador do Granada (2ª divisão espanhola) desde julho de 2024.

Segundo filho de Zinedine Zidane, ele defendeu as seleções de base da França e agora representará o país de origem de seus avós paternos.

Revelado pelo Real Madrid, Luca estreou como profissional pelo time merengue em 2018, quando seu pai era o treinador, antes de ser emprestado por uma temporada ao Racing Santander e jogar dois anos no Rayo Vallecano, com o qual conseguiu acesso à elite do Campeonato Espanhol em 2021.

Meses após o fim de seu contrato com o Rayo, assinou em setembro de 2022 com o Eibar (2ª divisão), onde permaneceu até se transferir ao Granada.

A família de Zinedine Zidane é originária de um povoado da província de Bouira, que fica mais de 200 km a leste da capital argelina, Argel.

O ex-astro dos 'Bleus' visitou pelo menos duas vezes a Argélia desde que se aposentou, em 2006. Uma delas em dezembro desse mesmo ano, a convite do então presidente Abdelaziz Bouteflika, e foi recebido como um herói.

abh/iba/mcd/an/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar