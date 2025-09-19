Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estônia pede reunião de emergência da Otan após incursão de caças russos

Estônia pede reunião de emergência da Otan após incursão de caças russos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O primeiro-ministro estoniano, Kristen Michal, anunciou nesta sexta-feira (19) que seu país solicitará uma reunião de emergência da Otan após relatar que três caças russos MiG-31 violaram seu espaço aéreo. 

"Uma violação desse tipo é totalmente inaceitável. O governo estoniano decidiu solicitar consultas, nos termos do Artigo 4 da Otan", disse Michal, referindo-se ao mecanismo da Otan que exige que os países informem uns aos outros se houver riscos à "sua integridade territorial, independência política ou segurança".

sw/liu/an/meb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar