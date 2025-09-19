Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estônia denuncia violação 'sem precedentes' de seu espaço aéreo por três caças russos

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O Ministério das Relações Exteriores da Estônia denunciou que três caças russos MIG-31 violaram o espaço aéreo deste país báltico, membro da União Europeia e da Otan, nesta sexta-feira (19). 

"A incursão ocorreu sobre o Golfo da Finlândia, onde três caças MIG-31 da Federação da Rússia entraram no espaço aéreo estoniano (...) e permaneceram lá por um total de 12 minutos", afirmou a Chancelaria em um comunicado, no qual classificou o ato como uma "imprudência sem precedentes".

Tags

rússia

