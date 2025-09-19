Especialistas demitidos por Trump relançam site sobre informações climáticas

Após cortes do governo americano forçarem o fechamento do site climate.gov, uma alternativa independente é lançada. Iniciativa visa contrabalançar negacionismo climático promovido pela Casa Branca sob Trump.O presidente dos EUA, Donald Trump, é um cético declarado em relação à ciência climática e durante seu segundo mandato cumpriu as promessas de cortar o financiamento para energias renováveis, como a eólica, e de promover o petróleo e o gás. Mas o governo americano também atuou contra agências que produzem informações climáticas utilizadas por milhões de americanos. Em fevereiro, apenas algumas semanas após assumir o cargo, cerca de 800 pessoas foram demitidas da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), que monitora as condições oceânicas e climáticas e emite previsões e alertas meteorológicos por meio do Serviço Nacional de Meteorologia. As demissões também impactaram o site climate.gov da agência, a principal plataforma de informações climáticas nos EUA, que informa sobre eventos climáticos extremos, aumento do nível do mar e da temperatura, entre outras questões. A página teve cerca de 15 milhões de visualizações em 2024, segundo a agência de notícias AFP. Site ficou obsoleto Funcionários nomeados pelo governo Trump na NOAA não apenas demitiram funcionários do climate.gov, como também redirecionaram a página inicial para um site controlado por indicados políticos, observou Rebecca Lindsey, ex-gerente do climate.gov que também foi demitida em fevereiro. "Nosso projeto provavelmente foi alvo de críticas devido à sua alta visibilidade", disse ela. O site tornou-se praticamente obsoleto depois que quase todos os seus funcionários restantes foram demitidos no início de junho. "Não há mais uma equipe para manter a missão em andamento", disse Lindsey sobre um portal climático antes dinâmico, atualizado semanalmente e mensalmente com explicações sobre os impactos mais recentes das mudanças climáticas. "O público ainda perdeu o acesso a uma fonte confiável de informações climáticas atualizadas", acrescentou. Alternativa independente Mas Lindsey agora lidera um esforço para relançar o climate.gov de forma independente sob o endereço climate.us. "Em um momento em que informações climáticas críticas estão sendo excluídas ou distorcidas, estamos nos mobilizando para resgatar recursos climáticos essenciais... e para garantir que o público tenha acesso fácil e contínuo aos fatos", afirma o site lançado recentemente. O sucessor do climate.gov está propositalmente fora do domínio do governo federal americano, para manter o portal livre de interferências políticas e, assim, proteger a integridade de suas informações climáticas. O plano não é apenas reativar e migrar todos os dados climáticos removidos do site climate.gov, mas também dar suporte a plataformas como a Avaliação Climática Nacional, o principal relatório do governo dos EUA sobre impactos, riscos e respostas às mudanças climáticas antes da demissão de sua equipe de cientistas. O desmantelamento deste importante estudo climático também fez parte do corte geral de verbas para "projetos de energia renovável e resiliência climática" que foram financiados pelo Congresso durante o antigo governo Biden, explicou Lindsey. Em março, por exemplo, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA cortou cerca de 20 bilhões de dólares (R$ 106 bilhões) em subsídios para energia limpa e clima relacionados a um programa criado pelo governo de Joe Biden. Enquanto isso, especialistas afirmam que o fechamento do climate.gov limitará o preparo para reduzir as consequências de eventos climáticos extremos. "Restringir a visibilidade dos dados climáticos cega o país para os efeitos climáticos e torna muito mais difícil a prevenção", escreveu o Centro de Clima e Segurança, sediado nos EUA, em uma postagem de blog em junho. "Sem preparo, as comunidades e a nação em geral serão forçadas a reagir e reconstruir, o que é muito mais caro do que trabalhar pela prevenção", acrescentou, observando que o custo econômico global da reconstrução após desastres climáticos em 2024 foi de 320 bilhões de dólares (cerca de R$ 1,7 trilhão). Diversidade O esforço para restabelecer uma fonte confiável de informações climáticas ocorre depois que muitas informações foram eliminadas do climate.gov por fazerem referência à chamada "diversidade, equidade e inclusão", ou DEI (Departamento de Inclusão e Diversidade) — uma política que foi rotulada como "imoral" e "discriminação ilegal" por um decreto executivo de Trump em janeiro. "Qualquer coisa que tivesse a ver com a importância da diversidade e inclusão na ciência, qualquer coisa a ver com equidade, justiça ou os impactos desproporcionais das mudanças climáticas em comunidades historicamente desfavorecidas" foi excluída do site climate.gov, disse Lindsey à DW. Informações mencionando o "Golfo do México" que não foram atualizadas para "Golfo da América" ​​também foram apagadas depois que Trump assinou outra ordem executiva — Restaurando Nomes que Honram a Grandeza Americana — decretando que o nome fosse alterado em todos os documentos da agência federal. Essas ordens executivas coincidiram com outras relacionadas ao clima e às energias renováveis: uma suspendeu as licenças para energia eólica offshore, enquanto outra prometeu "liberar" eletricidade de alta emissão a partir de petróleo, gás e carvão. Enquanto isso, nas primeiras semanas do governo, qualquer menção às mudanças climáticas foi removida de vários sites de agências federais, incluindo do Departamento de Energia e da EPA. Como não era "tecnicamente possível" remover todo o conteúdo "proibido" da volumosa plataforma climate.gov, Lindsey disse que seções inteiras foram removidas, incluindo a versão mais recente do Climate Literacy Guide (Guia de Alfabetização Climática) de autoria do extinto Programa de Pesquisa sobre Mudanças Globais dos EUA. Embora grande parte do conteúdo original do climate.gov permaneça online, Lindsey especula que apenas as informações consideradas "aceitáveis" – como blogs sobre o vórtice polar que não se relacionam diretamente com a ciência das mudanças climáticas – serão migradas para um novo local online antes que o restante do site seja potencialmente desativado. Especialistas conseguirão fazer isso sozinhos? A primeira parte do plano da organização sem fins lucrativos climate.us é renascer uma versão completa do climate.gov, restaurando todo o conteúdo censurado. Depois, se conseguir financiamento adequado, uma nova equipe editorial e de conteúdo atualizará continuamente o site com os dados e informações climáticas mais recentes, incluindo mapas e gráficos para reutilização. A plataforma afirmou que combaterá a guerra do governo Trump contra a ciência climática por meio de uma colaboração entre especialistas, educadores, organizações, universidades e líderes cívicos. "Eles estão escondendo a verdade. Nós estamos revidando", diz o slogan do climate.us. Mas "doações públicas" – que já atingiram 85 mil dólares – serão a chave para que o site volte a funcionar plenamente, segundo Lindsey. "Muitas pessoas estão entusiasmadas com esse esforço, muitas pessoas dizem que ele está lhes dando esperança. E isso me dá esperança." Autor: Stuart Braun