Conselho de Segurança da ONU votará nesta sexta-feira sanções ao Irã por programa nuclear

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O Conselho de Segurança da ONU votará na sexta-feira(19) sobre a possibilidade de impor novamente sanções ao Irã por seu programa nuclear, informaram fontes diplomáticas, após Reino Unido, França e Alemanha solicitarem a sessão. 

Os três países europeus, signatários do Plano de Ação Conjunto Global destinado a evitar que Teerã obtenha armas nucleares, alegam que o Irã não cumpriu suas promessas sob o tratado de 2015.

