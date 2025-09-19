Conmebol reconhece erro de arbitragem na expulsão de Plata contra o Estudiantes

A Conmebol reconheceu, nesta sexta-feira (19), que a arbitragem errou ao expulsar o atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, na vitória do time carioca sobre o Estudiantes por 2 a 1, no Maracanã, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Plata foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo do árbitro colombiano Andrés Rojas, aos 37 minutos do segundo tempo, por uma suposta falta cometida sobre o zagueiro argentino Facundo Rodríguez na área do Estudiantes, que então perdia por 2 a 0 e, minutos depois, conseguiu diminuir para 2 a 1.

A expulsão do atacante equatoriano gerou muita reclamação por parte dos jogadores e da comissão técnica do Flamengo, tanto dentro de campo como em declarações à imprensa após a partida. "Infelizmente, por uma catástrofe do árbitro, aconteceu o que aconteceu", disse em entrevista coletiva o técnico rubro-negro, Filipe Luís, ao considerar que a interferência da arbitragem reanimou o time argentino. Em um vídeo divulgado nesta sexta-feira, a Conmebol analisou a jogada em questão e concluiu que não houve infração do atacante do Flamengo. "O árbitro observa a ação e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por duplo cartão", afirmou o especialista de arbitragem da confederação sul-americana.